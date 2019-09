Emporio Armani e Diesel lanciano degli smartwatch a IFA 2019

L'IFA 2019 di Berlino è una fiera molto ampia e attira innumerevoli tipologie di brand. Non sorprende, dunque, che Emporio Armani e Diesel abbiano deciso di sfruttare questo palcoscenico per lanciare due smartwatch legati alle proprie aziende. Vediamo tutto ciò che dovete sapere su questi nuovi prodotti.

I due smartwatch sono stati presentati da Fossil Group e ovviamente realizzati in collaborazione con i brand Emporio Armani e Diesel. Emporio Armani Connected Smartwatch 3 monta il sistema operativo Wear OS di Google e dispone di un processore Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Presente anche uno speaker integrato che consente di effettuare le chiamate direttamente dallo smartwatch. Per il resto, Smartwach 3 dispone di 8GB di memoria interna e di una modalità che consente di ottimizzare la batteria.

Passando invece a Diesel ON Axial, questo smartwatch è disponibile in diverse colorazioni ed è possibile scegliere tra due quadranti differenti: Information Tunnel e Globe. Per il resto, le specifiche sono pressoché identiche a quelle di Emporio Armani Connected Smartwatch 3: SoC Qualcomm Snapdragon Wear 3100, sistema operativo Wear OS e 8GB di memoria interna. Entrambi gli smartwatch saranno disponibili a partire dal mese di ottobre 2019.

Nell'immagine presente qui sotto potete trovare le specifiche tecniche complete di Diesel ON Axial e di Emporio Armani Connected Smartwatch 3.