Empower Your Valour: i potenti laptop Legion Gen 7 presentati a Milano

Dopo l'annuncio dei nuovi Legion 7, Lenovo è tornata alla carica per mostrare in anteprima esclusiva la nuova lineup Legion by Lenovo in una location molto particolare, Spazio Lenovo a Milano.

Il primo store Lenovo in Europa, nonché riconosciuto come flagship store del brand, ha ospitato nella mattinata del 21 maggio 2022 a partire dalle ore 12 l'evento Empower Your Valour, per la presentazione della gamma di nuova generazione, tra Legion 5 e Legion 7, con modelli standard e Pro, dotati di configurazioni hardware senza compromessi.

Protagonisti assoluti, non a caso, sono stati i nuovi Legion 5 Pro e 5i Pro, bellissimi e potenti, insieme ai fratelli maggiori Legion 7 e 7i Pro, brillanti come sempre.

Tra gli aspetti di maggior rilievo della nuova famiglia ricordiamo la presenza di soluzioni Intel Core di dodicesima generazione e fino alla nuovissima Serie HX, vale a dire processori desktop adattati su socket BGA, per prestazioni di fascia altissima in tandem con le GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 30.

Previste, inoltre, le cosiddette "AMD Advantage Edition" dotate di configurazioni del team rosso con processori Ryzen Serie 6000.

Potrete dare un'occhiata ai nostri scatti acquisiti nel corso dell'evento direttamente in calce alla notizia, ricordando che i Legion di settima generazione arriveranno sul mercato nel corso dell'estate e saranno disponibili direttamente sul sito ufficiale del brand.