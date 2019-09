EMUI 10, ecco quando verrà aggiornato il vostro smartphone Huawei

Dopo aver annunciato la EMUI 10 ad agosto 2019, Huawei ha finalmente svelato anche le tempistiche di rilascio dell'update alla nuova personalizzazione del sistema operativo. Vediamo insieme quando verrà aggiornato il vostro smartphone.

Ebbene, l'azienda cinese ha annunciato le stime di rilascio dell'update alla EMUI 10 durante una conferenza "riservata" tenutasi nel contesto dell'edizione 2019 dell'IFA di Berlino. Come potete vedere anche nell'immagine presente in calce alla notizia, il lancio globale della EMUI 10 è previsto per il 19 settembre 2019, ma in quell'occasione verrà rilasciata solamente per la gamma di smartphone Mate 30.

Successivamente, a novembre 2019 la EMUI 10 arriverà su Huawei P30 e P30 Pro, mentre i possessori di Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS, Mate 20 X (4G), Honor 20, Honor View 20 e Honor 20 Pro dovranno attendere il mese di dicembre 2019. A marzo 2020 verrà rilasciato l'aggiornamento per Huawei P30 Lite e per le serie Huawei P20 e Huawei Mate 10. Gli altri modelli di smartphone dovranno invece attendere il Q2 2020.

Nel frattempo, Huawei sta anche testando una Beta della EMUI 10 insieme ad alcuni membri selezionati della community, in modo da arrivare con una build stabile al giorno dell'uscita ufficiale. Insomma, il rilascio della EMUI 10 è ormai imminente.