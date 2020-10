EMUI 11, l'ultimo update prima di HarmonyOS arriverà su questi dispositivi

Mentre HarmonyOS si è mostrato nelle prime immagini ufficiali che svelano l’interfaccia in arrivo negli smart TV e il design in campo smartwatch, Huawei ha annunciato tramite Weibo quali dispositivi riceveranno l’ultimo aggiornamento all’interfaccia utente EMUI 11 prima del passaggio definitivo al nuovo sistema operativo su smartphone.

L’elenco, ripreso anche da Gizchina, comprende 37 dispositivi marchiati Huawei e Honor: a novembre saranno Huawei P40, Huawei Mate 30, Mate 20 e Honor 20, a poter eseguire l’aggiornamento, mentre nello stesso mese Huawei Nova 7, Nova 7 Pro 5G, Nova 6, Nova 6 5G, Huawei P30 / P30 Pro, Honor V30 / V30 Pro, Honor 30 / 30 Pro / 30 Pro + e Huawei MatePad 10.8 riceveranno la versione beta del firmware. L’elenco completo, comunque, consultarlo nell’immagine allegata in calce all’articolo; si parla però della versione cinese di EMUI 11, dunque non si sa esattamente quale sarà l’esperienza per i clienti occidentali.

Un dettaglio che va fatto presente è che questi smartphone e tablet, con ogni probabilità, saranno i primi a disporre di HongMeng OS (o HarmonyOS per gli occidentali) ed EMUI 11 farà da firmware di transizione verso il nuovo sistema operativo sviluppato proprio da Huawei.

Già a inizio ottobre avevamo comunque visto quali dispositivi del colosso di Shenzhen riceveranno HarmonyOS 2.0 verso dicembre 2020 o gennaio 2021; al momento la beta è già pronta per dispositivi come TV, smartwatch e prodotti IoT, ma gli sviluppatori starebbero ancora perfezionando il firmware per attivarlo anche su smartphone. Non ci resta dunque che attendere i commenti ufficiali dell’azienda per saperne di più.