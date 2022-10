EMUI 13 ufficiale: Huawei porta in Occidente update, sempre più vicino a HarmonyOS

Dopo oltre un anno dal lancio di EMUI 12 per smartphone Huawei ancora legati alla piattaforma Android, la società cinese porta in Occidente l’update all’interfaccia utente EMUI 13. Le novità implementate portano EMUI sempre più vicino a HarmonyOS, piattaforma proprietaria giunta alla terza versione.

La novità presentata per prima sul sito Huawei dedicato riguarda lo “swipe up” per aprire i widget delle app: basta uno swipe verso l’alto sulle icone per accedere ai widget e, di conseguenza, alle funzioni e informazioni chiave delle varie applicazioni. Ad esempio, lo swipe sull’app Orologio mostra tre fusi orari differenti selezionati dall’utente, mentre lo stesso gesto sull’app Salute mostra i passi fatti in giornata fino al momento dell’apertura del widget.

Lato funzionalità arriva l’estensione di Super Device per un maggior numero di prodotti, inclusi gli ultimi MateBook o l’eReader Huawei MatePad Paper. Grazie a questa feature, ricordiamo, è possibile utilizzare le app dello smartphone su laptop o condividere contenuti in maniera rapida tra i vari dispositivi del marchio di Shenzhen.

Infine, lato sicurezza troviamo la nuova dashboard Privacy Centre per ottenere una rapida panoramica sulla frequenza di accesso ai dati personali da parte delle app. O ancora, debutta il Security Centre per illustrare eventuali rischi di sicurezza al quale il dispositivo mobile è esposto.

Al momento della scrittura della notizia mancano dettagli in merito alla disponibilità in Italia, ma crediamo si tratti di una questione di settimane.

In Europa intanto è arrivato lo smartwatch Huawei Watch D.