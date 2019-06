EMUI 9.1, lancio al via a fine giugno? Ecco la lista dei dispositivi

I colleghi di HuaweiCentral hanno avuto modo di mettere le mani in esclusiva sulla roadmap di lancio di EMUI 9.1 sugli smartphone Huawei. Il rilascio dell'aggiornamento dovrebbe partire il prossimo 27 Giugno sulla serie Mate 20 e continuare anche nei mesi a venire sugli altri smartphone. Di seguito la lista completa.

Dal 27 Giugno:

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei 20 X

Huawei 20 RS Porche Design

Luglio (nessuna data indicata):

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 9

Huawei Mate 9 Pro

Huawei Y9 2019

Huawei Y6 2019

Huawei Y5 2019

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei Nova 3e

Huawei Nova 4

Agosto:

Huawei P10

Huawei P10 Plus

Huawei P10 Lite

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 RS Porsche Design

Ovviamente invitiamo a prendere con le pinze la lista e le eventuali date, in quanto non è stata confermata in via ufficiale dall'azienda. L'elenco non è nemmeno da intendersi come definitivo e non è da escludere che alla lista possano aggiungersi anche altri dispositivi.

Non sono inoltre arrivate indicazioni sull'aggiornamento della Serie Mate 9, ma sembra scontato un lancio dopo agosto 2019.

Tra le novità di rilievo che saranno introdotte con EMUI 9.1 figura il nuovo File System che a giudicare da quanto affermato da Huawei porterà ad un incremento delle prestazioni fino al 20% ed una riduzione dello spazio occupato dal sistema operativo sulla memoria interna.