Encelado, la luna di Saturno, ha una caratteristica simile alla Terra

Proprio recentemente si è parlato della possibilità che alcuni mondi del nostro Sistema Solare possano nascondere al loro interno un vero e proprio oceano sotterrano. Bene, l'oceano sotterraneo di Encelado, una delle lune di Saturno, sembra avere correnti simili a quelle della Terra.

La teoria, dimostrata dai risultati pubblicati su Nature Geoscience il 25 marzo, deriva dalla forma del guscio di ghiaccio di Encelado. Il corpo celeste ha attirato l'attenzione degli scienziati fin dal 2014, quando la sonda Cassini scoprì prove del suo grande oceano sotterraneo, compresa dell'acqua proveniente da eruzioni simili a geyser che si verificano attraverso fessure nel ghiaccio al polo sud.

La luna di Saturno sembra avere un oceano che si estende su tutto il globo e completamente sotterraneo che è profondo almeno 30 km ed è raffreddato nella parte superiore vicino al guscio di ghiaccio e riscaldato nella parte inferiore dal calore del nucleo lunare. In confronto, l'oceano terrestre ha una profondità media di 3.6 km e copre i tre quarti della superficie del pianeta.

Nonostante ciò, le correnti potrebbero essere molto simili. Il documento, infatti, si basa sulle misurazioni di Cassini e sulla ricerca di Andrew Thompson, professore di scienze ambientali e ingegneria, che ha studiato il modo in cui il ghiaccio e l'acqua interagiscono per guidare la miscelazione degli oceani intorno all'Antartide.

Gli oceani di Encelado e della Terra sono simili anche da un altro punto di vista: sono entrambi salati. "Capire quali regioni del sottosuolo oceanico potrebbero essere le più ospitali per la vita come sappiamo potrebbe un giorno informare gli sforzi per cercare segni di vita", afferma, infine, Thompson.