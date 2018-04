Encelado, il satellite che potrebbe nascondere la vita, in un'immagine di Cassini

La foto settimanale della NASA riguardante il sistema Saturno ha come protagonista assoluto Encelado, il satellite del gigantesco pianeta gassoso che sotto la sua spessa crosta di ghiaccio superficiale nasconderebbe grandi bacini di acqua liquida. Probabilmente la luna potrebbeche gli scienziati cercano da anni.

Perché i satelliti ricchi di acqua sono così importanti tanto da essere obiettivo delle prossime missioni spaziali della NASA? Per capirne la crucialità e distinguerli dai mondi rocciosi simili alla terra vi rimandiamo al nostro speciale dedicato sui mondi acquatici come Europa ed Encelado.

Nell'immagine in fondo alla news scattata dall'ormai defunta sonda spaziale Cassini, Encelado riesce a spiccare in tutta la sua brillantezza sopra alla nuvole più alte di Saturno, che risultano scuri per via delle ombre gettate dagli anelli composti per lo più da piccole particelle ghiacciate. Inoltre la superficie bianca del piccolo satellite, frutto delle particelle ghiacciate emesse nell'atmosfera nell'emisfero settentrionale, contribuisce a far risaltare Encelado sullo sfondo.

Il piccolo satellite ha un'estensione di poco più di 500 km di diametro. La foto è stata scatata usando le frequenze visibili il 28 giugno 2008, ad una distanza di circa 280.000 chilometri dalla sua superficie. Nell'immagine ogni pixel corrisponde a circa 2 chilometri. La sonda spaziale Cassini è stata distrutta dalla stessa NASA il 15 settembre dello scorso anno affinché non contaminasse satelliti come Encelado e Titano con potenziali batteri terrestri.

Per chi avesse saltato le tappe più importanti del viaggio di Cassini, vi consigliamo la lettura del suo ultimo bacio a Titano, dell'importanza del mondo acquatico sotto la crosta ghiacciata di Encelado, della particolare illusione otticagenerata sui suoi anelli, la decisione della NASA di distruggere la sonda, un piccolo riassunto delle scoperte più rilevanti e i suoi ultimi istanti di vita. Nell'ultimo link trovate invece l'ultima immagine pubblicata dalla NASA del satellite Dione.