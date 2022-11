Ender 5 S1, ufficiale la nuova evoluzione del mito Creality a 250 mm/s

Dopo una lunga serie di teaser sulla misteriosa Ender 5 S1, finalmente Creality ha mostrato le sue carte. L'appuntamento del 3 novembre 2022 ha portato in dote un'ingente quantitativo di novità per l'erede di una delle stampanti 3D più apprezzate del brand.

La nuovissima Ender 5 S1 arriva sul mercato tutt'altro che in punta di piedi, con la sua classica struttura cuboide e un telaio rigido pronto a sostenere le velocità promesse dall'azienda, vale a dire 250 mm/s e 2000 mm/s2 in accelerazione.

La stampante riprende grandi linee la struttura del modello precedente, ereditando il bed riscaldato ancorato all'asse Z e i movimenti di X e Y sulla porzione superiore della macchina, ognuno con asse e motori dedicati, pertanto non definibile CoreXY.

La vera chicca della Ender 5 S1 riguarda nello specifico il suo sistema di estrusione Direct Drive, mutuato direttamente dall'apprezzatissimo Sprite della serie Ender 3 S1 e come questo completamente metallico, ma rielaborato per supportare non solo la stampa veloce ma anche materiali più esotici come il TPU.

Caratteristica assolutamente non scontata out-of-the-box è il dotto di raffreddamento della porzione estrusa, denominato Urus e che punta a migliorare ulteriormente la deposizione in overhang e i bridge.

Anche l'hotend è stato rimaneggiato, con modifiche atte a favorire l'utilizzo di materiali più complessi e a supportare temperature fino a 300 °C, perfetto per ABS, ASA, HIPS e PC.

Non mancano, infine, chicche come il bed leveling automatizzato con mesh a 16 punti, un display touch con interfaccia ancora più semplice, un piatto magnetico flessibile e una intelligente copertura per le rotelle degli assi, per evitare l'accumulo di polvere e detriti.

Insomma, un upgrade atteso da molti, per una macchina che supporta anche le ultime creazioni smart dell'azienda, come il Sonic Pad e il WiFi Box con Camera, e una serie di interessanti plugin come i pannelli aggiuntivi in materiale acrilico per la stampa di ABS e affini.

Le prevendite sono già attive sul sito ufficiale Creality, a un prezzo pari a 469,56 dollari invece di 559 con una bobina di CR-PLA in omaggio. Le spedizioni, invece, partiranno il 15 novembre 2022.