Enel Open Fiber approda ad Udine: cablerà 40 mila unità immobiliari

: La fibra ottica di ultima generazione di Open Fiber arriva nel Friuli Venezia Giulia: l’azienda ha infatti siglato oggi con il Comune di Udine la convenzione per la realizzazione di un’infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica.

Il piano di Open Fiber - annunciato alla presenza del sindaco di Udine Furio Honsell, dell’assessore all’Innovazione Gabriele Giacomini e del Responsabile Network & Operations Area Nord di Open Fiber Roberto Gallo– prevede un investimento complessivo di circa 14 milioni di euro, e coinvolgerà oltre 40mila unità immobiliari per un totale di 35mila chilometri di fibra ottica.

I cittadini potranno quindi beneficiare di una velocità di connessione pari a 1 Gigabit al secondo, sia in download sia in upload, che migliorerà le prestazioni non solo delle utenze domestiche ma anche di quelle delle aziende e della pubblica amministrazione. Grazie alla tecnologia Fiber To The Home (FTTH – fibra fino a casa), Open Fiber garantirà una qualità di connessione non raggiungibile con le tecnologie attualmente in uso.

La durata dei lavori, che inizieranno nei prossimi giorni, sarà di circa 18 mesi. Ove possibile, verranno utilizzati cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti per limitare il più possibile l’impatto degli scavi sul territorio e gli eventuali disagi per la comunità. Anche ad Udine, come già accade nei cantieri aperti in tutta Italia, gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale. La convenzione stabilisce inoltre le modalità di ripristino per la posa della fibra ottica, come previsto dal decreto ministeriale del 2013.