Enel punta sulle automobili elettriche: acquistata EMW!

Enel , e non poteva essere altrimenti, punta sulle automobili a ricarica elettrica. L’amministratore delegato e general manager del gruppo,, attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha annunciato l’acquisto da parte del gruppo italiano di

Si tratta di un’acquisizione strategicamente importante, che consente ad Enel di entrare nel mercato statunitense delle vetture elettriche, dal momento che EMW è uno dei leader nella fornitura di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, attraverso prodotti chiamati JuiceBox. Inoltre, è anche titolare di JuiceNet, la piattaforma attiva nell’IoT specializzata nella gestione smart della ricarica per i veicoli elettrici o altri sistemi di accumulo.

Francesco Venturini ha sottolineato che “la mobilità elettrica ha il potenziale per diventare una delle tecnologie più rivoluzionarie con cui la moderna rete elettrica abbia mai avuto a che fare negli ultimi cento anni. La rivoluzione della mobilità elettrica sta portando le utilities, gli operatori di rete e i clienti a ripensare i tradizionali modelli di business, a investire in nuove infrastrutture e a lanciare nuove soluzioni che promuovano una rete flessibile e resiliente. La nostra missione è di essere all’avanguardia in questo cambio di paradigma, in cui i consumatori hanno la possibilità di svolgere un ruolo più attivo nella generazione e nell’utilizzo di energia. Quest’acquisizione arricchisce la nostra offerta di e-mobility ed integra una soluzione di ricarica smart di veicoli elettrici estremamente innovativa all’interno della nostra gamma di servizi per la flessibilità della rete, che comprende il più grande network mondiale di demand-response, sistemi di gestione della generazione distribuita di energia e soluzioni di accumulo”.

Le soluzioni targate EMW, e tutte le feature della piattaforma JuiceNet, saranno integrate nelle colonnine di ricarica EV di Enel prossimamente.

Sull’ammontare economico dell’operazione, però, non sono state diffuse molte informazioni.