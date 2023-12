Energia gratis: colleghiamo una macchina a una calamita gigante, perché no?

Fra tutte le stranezze del web, quella di oggi vi strapperà una risata. Stiamo parlando di un camion mosso da magneti. Secondo questa teoria, un magnete sarebbe fissato davanti a un veicolo, con un secondo magnete appena fuori portata, creando una forza di attrazione che teoricamente spingerebbe il veicolo in avanti... camminando senza carburante.

Questa idea, sebbene affascinante, si scontra con le leggi fondamentali della fisica. Il problema principale con il concetto del camion dei magneti è che viola le leggi del moto di Newton (che potremmo aver frainteso per 300 anni).

In particolare, la Prima Legge di Newton, che afferma che un oggetto a riposo rimarrà a riposo a meno che non agisca su di esso una forza esterna, e la Terza Legge, che stabilisce che per ogni azione c'è una reazione uguale e contraria.

Nel caso del camion trainato dai magneti, quello fissato al veicolo e quello appeso davanti non esercitano alcuna forza esterna l'uno sull'altro, ma si attraggono reciprocamente, annullando qualsiasi movimento potenziale. Per comprendere meglio questo concetto, si può immaginare un esperimento simile con una forza diversa, come un elastico gigante. Se si tendesse un elastico davanti a un'auto, teoricamente potrebbe spingere il veicolo in avanti se trascinato da qualcuno che cammina davanti.

Tuttavia, se lo stesso elastico venisse tirato dall'interno dell'auto, non produrrebbe alcun movimento in avanti. In conclusione, quindi, vi diciamo che l'idea del camion dei magneti, sebbene intrigante, rimane impraticabile a causa delle leggi della fisica. Insomma, la ricerca del moto perpetuo - anche questa volta - ha fallito.

Possiamo sicuramente dire, però, che Newton sarebbe stato attratto da questa idea.