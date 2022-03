Energia nucleare: qual è l'esperimento che ha permesso la scissione di un atomo?

Yukiya Amano, Direttore Generale dell’International Atomic Energy Agency (IAEA), in occasione del 75° anniversario della scoperta della fissione nucleare, ha celebrato gli scienziati che hanno dedotto il processo da cui dipende tutta la tecnologia nucleare: Otto Hahn, Lise Meitner e Fritz Strassman.

"Il lavoro pionieristico di Otto Hahn, Lise Meitner e Fritz Strassman è stato un passo cruciale nel lungo viaggio scientifico che ha portato allo sviluppo della tecnologia nucleare come la intendiamo oggi".

Il concetto consiste essenzialmente nella scissione di un atomo produce due atomi di elementi diversi, ma più piccoli e leggeri. La dimostrazione dell’epoca non è niente di diverso da una spiegazione da liceo, tuttavia allora rappresentava una scoperta rivoluzionaria. L’esperimento è stato distribuito su tre stanze: una stanza di irradiazione, una stanza di misurazione e un laboratorio di chimica.

Il processo “inverso” è la fusione nucleare, di cui si parla spesso.

Nella stanza di irradiazione, un campione di uranio è stato irradiato da una sorgente di neutroni (un miscuglio di radio e berillio), che è stata sigillata in tubi di ottone e posta in un blocco di paraffine, che ha rallentato i neutroni. All’epoca, i neutroni erano una delle scoperte più recenti e, poiché hanno una carica neutra, possono interagire con il nucleo di un atomo senza creare troppe interferenze tra gli elettroni e i protoni. Quando i neutroni hanno bombardato il campione di Uranio, si è verificata la fissione nucleare.

Per misurare la radioattività, la sala di misurazione è stata dotata di contatori di radioattività, costruiti in laboratorio, per determinare il decadimento delle piccolissime quantità di sostanze radioattive prodotte. Gli isotopi radioattivi instabili, come l’uranio utilizzato nell’esperimento, si trasmutano nel tempo in altri elementi in un processo noto come decadimento. Dato che elementi diversi decadono a velocità diverse e rilasciano diversi tipi di radiazioni, tracciare il decadimento del campione di uranio come una curva su un grafico ha aiutato a rivelare il tipo di atomi presenti ed era essenziale per determinare quali elementi sono stati prodotti dalla fissione nucleare.

L’atomo di uranio irradiato è stato quindi portato al laboratorio di chimica dove sono stati isolati i successivi elementi radioattivi della fissione nucleare.

L’energia ottenuta dal processo ha profondamente segnato la tecnologia, la medicina e la geopolitica. Addirittura, esiste un progetto che prevede la creazione di un rettore nucleare capace di creare un campo maggiore di quello della Terra.