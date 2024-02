L'energia nucleare potrebbe essere la risposta ai bisogni dell'AI?

L'industria dell'intelligenza artificiale sta affrontando una grande sfida energetica. I data center richiedono quantità di energia sempre maggiori e già a inizio anno Sam Altman, CEO di OpenAI, ha parlato di come questa soluzione o l'energia solare possa salvare il futuro dell'AI. Tuttavia, ci sono preoccupazioni a riguardo.

Microsoft espresse di voler usare il nucleare per alimentare i suoi centri di addestramento AI. Data la complessità e la quantità di dati necessari per alimentare queste tecnologie, i data center AI richiedono potenze elettriche notevolmente superiori rispetto ai loro omologhi tradizionali. Un data center normale può richiedere circa 32 megawatt di energia, ma per uno dedicato all'AI, la domanda sale a 80 megawatt, accompagnata da una necessità di cablaggi quintuplicata.

Con la prospettiva di aumentare la capacità dei data center senza incidere negativamente sull'ambiente o ridurre le risorse energetiche disponibili per uso domestico e industriale, l'energia nucleare emerge come una soluzione potenzialmente ideale. Infatti, l'energia nucleare permette di fornire grandi quantità di energia in modo continuo e con un impatto ambientale minore rispetto ai combustibili fossili.

Ci sono però dei nodi da sciogliere. Le centrali nucleari tradizionali presentano sfide relative alla sicurezza e alla gestione dei rifiuti. In risposta a queste preoccupazioni, l'industria propone l'adozione di reattori modulari di piccola taglia (come i mini-reattori nucleari destinati alla Luna), anche detti SMR, che offrono vantaggi in termini di costi di produzione, dimensioni ridotte e facilità di installazione.

Le promesse di un funzionamento sicuro e autoregolato degli SMR, che includono sistemi di raffreddamento e regolazione autonomi, mirano a superare le tradizionali preoccupazioni legate al nucleare. Tuttavia, la strada per l'accettazione pubblica e la regolamentazione di queste tecnologie è ancora lunga e impervia.