E se l'energia oscura dell'universo fosse solo un'illusione?

Per spiegare i fenomeni cosmologici più importanti, come l'espansione accelerata dell'Universo, è necessario tener conto di un'enorme quantità della misteriosa energia oscura, ma cosa accadrebbe se questa fosse solo un'illusione e la stessa relatività generale di Einstein dovesse essere riformulata?

Per rispondere a questa importante domanda, la SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) di Trento, ha pubblicato un nuovo studio su Physical Review Letters, offrendo un nuovo approccio scientifico.

Grazie ad un enorme sforzo computazionale e matematico, gli scienziati hanno prodotto la prima simulazione in assoluto della fusione di stelle binarie di neutroni, con teorie che vanno oltre la relatività generale e che riproducono un comportamento simile all'energia oscura su scala cosmologica.

Questo ha permesso un confronto tra la teoria di Einstein e le sue versioni modificate e, con dati sufficientemente accurati, potrebbe anche risolvere il mistero che avvolge l'energia oscura.

Enrico Barausse, astrofisico presso la SISSA e ricercatore dell'ERC GRAMS (GRAvity from Astrophysical to Microscopic Scales), si è infatti chiesto se l'energia oscura sia reale o, invece, possa essere interpretata come una rottura della nostra comprensione della gravità.

"L'esistenza dell'energia oscura potrebbe essere solo un'illusione", ha affermato, "l'espansione accelerata dell'Universo potrebbe essere causata da alcune modifiche ancora sconosciute della relatività generale, una sorta di gravità oscura".

La fusione di stelle di neutroni offre una condizione irripetibile per testare questa ipotesi poiché la gravità intorno a loro è spinta all'estremo. "Le stelle di neutroni sono le più dense esistenti, con un raggio di circa 10 chilometri, ma con una massa compresa tra una o due volte quella del nostro Sole", ha spiegato lo scienziato.

"Queste caratteristiche portano la gravità e lo spaziotempo che li circonda in condizioni estreme, consentendo un'abbondante produzione di onde gravitazionali quando due di esse si scontrano. Possiamo quindi usare i dati acquisiti durante tali eventi per studiare il funzionamento della gravità e testare la teoria di Einstein in una nuova ottica".

Gli scienziati della SISSA, in collaborazione con i fisici dell'Universitat de les Illes Balears di Palma di Maiorca, sono quindi riusciti a produrre la prima simulazione della fusione di stelle binarie di neutroni utilizzando la teoria della gravità modificata.

Miguel Bezares, autore dell'articolo pubblicato su Physical Review Letters, ha affermato: "Questo tipo di simulazioni è estremamente impegnativo a causa della natura altamente non lineare del problema. Ha richiesto infatti un enorme sforzo computazionale, con mesi di esecuzione nei supercomputer, reso possibile anche dall'accordo tra il consorzio SISSA e CINECA, nonché le nuove formulazioni matematiche che abbiamo sviluppato."

Ha poi concluso Barausse: "Sorprendentemente, abbiamo scoperto che, durante le passate collisioni di stelle binarie di neutroni, l'ipotesi della gravità oscura è valida quanto quella della relatività generale nello spiegare i dati acquisiti attraverso gli interferometri LIGO e Virgo. In effetti, le differenze tra le due teorie in questi sistemi sono molto sottili, ma potrebbero essere rilevabili da strumenti gravitazionali di ultima generazione, come il telescopio Einstein in Europa ed Cosmic Explorer negli Stati Uniti, aprendo la possibilità di utilizzare le onde gravitazionali per discriminare tra energia oscura e gravità oscura".

A proposito di misteri dell'universo, mentre la rete globale GNOME catturerà la materia oscura questa è una mappa della materia oscura presente nella Via Lattea.