Energia rinnovabile per salvare l'ambiente? Sì, ma ci saranno delle conseguenze

Per mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5 gradi Celsius, ci toccherà fare affidamento su energie rinnovabili e veicoli elettrici. Questa conseguenza aumenterà esponenzialmente la richiesta metalli come il cobalto e il litio. Secondo un rapporto, una domanda del genere potrebbe portare a gravi conseguenze sociali.

Le industrie dei veicoli elettrici ad esempio, hanno bisogno dai cinque ai dieci chilogrammi di metallo per le sue batterie agli ioni di litio, il 60% della produzione di cobalto mondiale arriva dalla Repubblica Democratica del Congo, che è già stata accusata di sfruttare il lavoro minorile nelle sue miniere.

Inoltre, i ricercatori hanno esaminato i metalli utilizzati nei pannelli solari e nelle turbine eoliche, e hanno stimato che una conversione mondiale all'energia rinnovabile potrebbe aumentare la domanda di litio e nichel rispettivamente del 280% e del 136%. Questa richiesta, riporta lo studio, aumenterebbe l'estrazione mineraria in paesi con normative ambientali e di sicurezza poco rispettose.

Secondo il rapporto, il riciclaggio è la soluzione migliore per ridurre la domanda primaria, ma i lavori sono ancora lontani dalla conclusione. Mentre Payal Sampat di Earthworks, l'autore dello studio, ha dichiarato a Grist, una rivista americana per l'ambiente, che per evitare questa conseguenza servono "cambiamenti politici più significativi che riducano sostanzialmente la domanda complessiva".