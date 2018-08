Energizer lancia la sua gamma di smartphone, che ovviamente punta tutto sulla batteria

Siete alla costante ricerca di uno smartphone con una buona autonomia? Ebbene, Energizer, il noto produttore statunitense di batterie, ha deciso di lanciare la sua gamma di dispositivi che ovviamente punta tutto su questo aspetto. Vediamo assieme dettagliatamente il tutto.

In particolare, gli smartphone in questione sono Power Max P490 e Power Max P490S. A livello di caratteristiche tecniche, il primo monta un display da 4,95 pollici con risoluzione FWVGA e aspect ratio 18:9, un processore quad-core MediaTek MT6580M operante alla frequenza massima di 1,3 GHz, 1GB di RAM, 8GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 32GB), una dual cam posteriore da 8MP, una dual cam anteriore da 5MP e una batteria da 4000 mAh. Non mancano tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dal 3G al Dual SIM passando per Bluetooh e GPS. Presente anche il sensore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo.

Energizer Power Max P490S, invece, monta un display da 4,95 pollici con risoluzione FWVGA e aspect ratio 18:9, un processore quad-core MediaTek MT6739WA operante alla frequenza massima di 1,3 GHz, 2GB di RAM, 16GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 32GB), una dual cam posteriore da 8MP, una dual cam anteriore da 5MP e una batteria da 4000 mAh. Non mancano tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dal 4G LTE al Dual SIM passando per Bluetooh e GPS. Presente anche il sensore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo.

Non abbiamo informazioni riguardanti prezzo e disponibilità del tutto, visto che Energizer si è limitata ad annunciarli, come riportato da GSMArena.