Eni Gas e Luce e la nuova truffa dei call center: come riconoscerla e difendersi

Negli ultimi giorni sono stati tanti gli utenti ad essere stati contattati da presunti call center legati ad Eni che si spacciano per operatori della società e che propongono nuove tariffe. Come avvenuto anche in passato, però, si tratta di una truffa bella e buona.

Eni, infatti, attraverso una comunicazione inviata via mail ai clienti ha affermato che "in questo periodo stiamo ricevendo numerose segnalazioni da parte di nostri Clienti che dichiarano di essere stati contattati telefonicamente da soggetti che si spacciano per operatori di Eni gas e luce ma che propongono offerte di altri fornitori di gas ed elettricità, spesso utilizzando in maniera pretestuosa motivazioni quali una presunta scadenza dei contratti e un conseguente aumento delle tariffe".

Tali operatori, sottolinea la società diretta da Claudio Descalzi, agiscono illegittimamente e non hanno nessuna relazione con Eni Gas e Luce.

A coloro che ricevono telefonate di questo tipo è stato consigliato di "terminare immediatamente la conversazione chiedendo di non essere più richiamati".

Gli utenti, inoltre, possono verificare la veridicità della telefonata chiamando il numero dedicato 800.869.829 o tramite il sito web ufficiale attraverso la pagina dedicata.

Non si tratta della prima volta che assistiamo a truffe di questo tipo: sono sempre più gli utenti che sono vittima di chiamate o SMS. Lo scorso settembre avevamo parlato della truffa dello Smishing da parte di Poste Italiane.