Enigma matematico viene finalmente risolto dopo 32 anni, ecco di che si tratta

Dopo tre decenni di ricerca incessante e con l'ausilio di un supercomputer, i matematici hanno finalmente scoperto un nuovo esempio di un particolare intero chiamato numero di Dedekind. Solo il nono del suo genere, o D(9), è stato calcolato per essere pari a 286 386 577 668 298 411 128 469 151 667 598 498 812 366, un mostro di 42 cifre.

Comprendere il concetto di un numero di Dedekind è difficile per i non matematici, figuriamoci calcolarlo. Infatti, i calcoli coinvolti sono così complessi e coinvolgono numeri così enormi, che non era certo che il D(9) fosse mai stato scoperto. "Per 32 anni, il calcolo di D(9) è stata una sfida aperta, ed era incerto il calcolo del numero", afferma il ricercatore in informatica Lennart Van Hirtum, dell'Università di Paderborn in Germania.

Al centro di un numero di Dedekind ci sono le funzioni Booleane, un tipo di logica che seleziona un output da input costituiti da soli due stati, come un vero e un falso, o uno 0 e un 1. Le funzioni Booleane monotone sono quelle che limitano la logica in modo tale che scambiare uno 0 con un 1 in un input provoca solo il cambiamento dell'output da 0 a 1, e non da 1 a 0. Siete confusi? Vi consigliamo allora di non leggere il nostro articolo sui numeri più grandi dell'Universo.

I ricercatori descrivono l'idea usando i colori rosso e bianco piuttosto che 1 e 0, ma l'idea è la stessa. "Fondamentalmente, puoi pensare a una funzione Booleana monotona in due, tre e infinite dimensioni come a un gioco con un cubo n-dimensionale", dice Van Hirtum. "Bilanci il cubo su un angolo e poi colori ciascuno degli altri angoli di bianco o rosso. C'è solo una regola: non devi mai mettere un angolo bianco sopra uno rosso. Questo crea una sorta di intersezione verticale rosso-bianco. L'obiettivo del gioco è contare quanti tagli diversi ci sono."

Nel 1991, ci volle un supercomputer Cray-2 (uno dei supercomputer più potenti dell'epoca) e il matematico Doug Wiedemann impiegò 200 ore per calcolare il D(8). D(9) si è rivelato essere quasi il doppio della lunghezza, e ha richiesto un tipo speciale di supercomputer: uno che utilizza unità specializzate chiamate Field Programmable Gate Arrays (FPGA) che possono elaborare più calcoli in parallelo.

Risolvendo così un vero e proprio enigma considerato (quasi) impossibile, come la scoperta fatta da questo non matematico.