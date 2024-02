L'enigma di Richard Feynman è stato finalmente risolto con un esperimento

L’enigma di Richard Feynman ci permette di comprendere quanto sia complesso il movimento dei fluidi. Abbiamo un irrigatore con bracci a forma di S, in cui esce acqua e, conseguentemente, il dispositivo si muove. Ma se analizzassimo la situazione totalmente opposta?

Ci spieghiamo meglio: se l’irrigatore fosse sommerso in un fluido e, invece di emettere acqua, aspira quest’ultima, in quale direzione ruoterebbe il sistema?

L’Irrigatore, secondo quanto emerso da un preciso apparato sperimentale, ruoterebbe nella direzione opposta, ma questo movimento rispetto a quello che si palesa con l’espulsione d’acqua, è più lento e instabile. Ergo, invertire il flusso di un fluido in un sistema di irrigazione non significa semplicemente che il sistema funzioni al contrario.

Infatti, per ottenere risultati soddisfacenti, i ricercatori hanno immerso l’irrigatore nell’acqua iniziando a farlo ruotare, ma questa avviene con il minore attrito possibile in entrambe le direzioni. Nel movimento in avanti standard, il percorso del dispositivo è guidato dalla proporzione del getto; nella situazione inversa, l’irrigatore è ancora azionato dalla propulsione getto, ma con una velocità di rotazione circa 50 volte più lenta.

“L’irrigatore normale è simile a un razzo, poiché si muove sparando oggetti, ma l’irrigatore inverso è misterioso poiché l’acqua aspirata non assomiglia affatto a un getto. Abbiamo scoperto che il segreto è nascosto all’interno dell’irrigatore, dove infatti si originano dei getti che spiegano i movimenti osservati”, spiega in una nota l’autore Leif Ristroph, della New York University.