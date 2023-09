In questo enigma visivo solo il 2% riesce a trovare le patatine fritte

Immaginate di dover trovare qualcosa in un'insieme traboccante di oggetti vari, dal design accattivante e dai colori vivaci, in cui si nasconde un elemento tanto comune quanto insospettabile: un cartoccio di patatine fritte. La sfida? Trovarlo in meno di sette secondi. Sembra facile, vero? Eppure, stando ai dati, solo il 2% riesce nell'impresa.

Cosa ci dice questo test sul nostro cervello? Le illusioni ottiche - o se preferite, enigmi visivi - sono più di semplici disegni ingannevoli; sono finestre aperte sulla psiche umana, strumenti che i ricercatori utilizzano per comprendere come percepiamo il mondo che ci circonda (come trovare la stazione spaziale in questa immagine).

In questo caso specifico, la capacità di individuare le patatine fritte nascoste potrebbe rivelare molto sulla vostra agilità mentale e sulla vostra acuità visiva. E non è tutto: studi dimostrano che esercitare il cervello con puzzle e sfide visive può effettivamente renderci più intelligenti (a proposito, ti sfidiamo a trovare l'uccello nascosto).

La prossima volta che vi imbattete in un'illusione ottica online, ricordatevi che potrebbe essere più di un semplice gioco: potrebbe essere un piccolo esame del vostro cervello, un test che potrebbe rivelare molto più di quanto pensiate. Enigmi del genere, infatti, è stato affermato, attraverso studi scientifici, che siano capaci di allenare il pensiero e l'agilità mentale di un individuo.

Siete riusciti a risolvere l'enigma di oggi?