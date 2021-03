Gli Enigmi di Everyeye: tra scatole cinesi e cavalli affamati

Oggi vi proponiamo due enigmi di logica che, speriamo, vi daranno da pensare per qualche giorno. Riuscite a risolverli e a scriverci la risposta nei commenti?

Enigma 1: La scatola cinese piena di cioccolatini

Una scatola cinese è un oggetto composto di una serie di scatole incastonate l'una dentro l'altra, sullo stile delle matrioske. Considerate una scatola cinese composta di quattro scatole: la più grande contiene 9 cioccolatini, mentre le tre più piccole ne contengono 4 ciascuna. Prima di poter assaggiare i cioccolatini dovete ridistribuirli tra le scatole in modo tale che in ogni scatola ci sia, in totale, un numero pari di coppie di cioccolatini, più uno.



Enigma 1: Un cavallo affamato

Per questo enigma, non vi serve sapere giocare a scacchi, ma solamente che i cavalli si muovono su una scacchiera in modo da percorrere due caselle in una direzione ed una in una direzione ad essa perpendicolare… insomma, i cavalli negli scacchi si muovono ad L.

Considerate 16 pedine sulla scacchiera, posizionate nelle seguenti caselle: b2,b3,b4,c2,c4,d2,d3,d4,e5,e6,e7,f6,f7,g5,g6,g7.

Può un cavallo mangiare tutte le 16 pedine in sole 16 mosse? Se si, elencate i movimenti del cavallo.



