L'ennesima conferma: per il nostro cuore ogni cosa è meglio di una vita sedentaria

Lo studio finanziato direttamente dalla British Heart Foundation (BHF) e pubblicato sull’European Heart Journal, sembrerebbe dimostrare una cosa scontata e risaputa ma... non è assolutamente così.

Dopo aver scoperto che l’esercizio fisico ha gli stessi effetti del viagra, questa volta pariamo delle malattie cardiovascolari che sono la prima causa di mortalità a livello globale.

In particolare, i ricercatori hanno analizzato minuziosamente i dati di 15.246 persone provenienti da cinque paesi diversi, con l’obiettivo di scoprire gli effetti di varie attività quotidiane sul nostro cuore.

Sono stati adoperati sei indicatori comuni e ciascun partecipante ha utilizzato un dispositivo indossabile sulla coscia per misurare la propria attività fisica durante le 24 ore. I risultati per quanto possano apparire banali e scontati, sono decisamente interessanti.

Il professor Mark Hamer, uno degli autori della ricerca, afferma: "Anche se potrebbe non sorprendere che diventare più attivi sia benefico per la salute del cuore, cosa c’è di nuovo in questo studio? Lo studio sta prendendo in considerazione una serie di comportamenti durante l’intera giornata di 24 ore. Questo approccio ci consentirà, in ultima analisi, di fornire consigli personalizzati per rendere le persone più attive nei modi più adatti a loro".

Per la prima volta infatti, è stato possibile ricreare una sorta di "gerarchia comportamentale" che vede il tempo trascorso svolgendo attività moderata-vigorosa fornire il massimo beneficio per la salute del cuore. Ma quali sono gli altri comportamenti?

Al secondo posto troviamo ad esempio leggere un buon libro in piedi e addirittura dormire. Parafrasando: ogni attività tranne un comportamento ed uno stile di vita sedentario, dona migliori benefici al nostro cuore.

Jo Blodgett, prima autrice dello studio, ha dichiarato: "Il grande vantaggio della nostra ricerca è che, sebbene piccoli cambiamenti nel modo in cui ci si muove possano avere un effetto positivo sul cuore la salute, l'intensità del movimento è fondamentale. Il cambiamento più vantaggioso che abbiamo osservato è stato sostituire lo stare seduti con un’attività da moderata a vigorosa, che potrebbe essere una corsa, una camminata veloce o salire le scale, o praticamente qualsiasi attività che aumenti la frequenza cardiaca e ti faccia respirare più velocemente, anche per un minuto o due".

I ricercatori hanno dunque simulato le conseguenze di un cambiamento nello stile di vita dei soggetti e anche in questo caso i risultati sembrano decisamente incoraggianti. Quando si sostituisce il comportamento sedentario, anche solo cinque minuti di attività moderata-vigorosa hanno avuto un effetto notevole sulla salute del cuore.

Dopo aver visto come nasce il primo battito nel feto e sebbene i risultati non possano trarre conclusioni di tipo causale tra comportamenti motori ed esiti cardiovascolari, ci donano ugualmente informazioni importanti che verranno sicuramente approfondite in ulteriori studi.