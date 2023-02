L'ennesimo ritorno dal Duat: sarcofago di 2.000 anni scoperto a Gaza, ecco i segreti

L’anno scorso, gli archeologi hanno scoperto una necropoli romana a 500 metri dal mare, lungo la costa settentrionale di Gaza. In questi giorni, invece, è stato trovato in loco un sarcofago di 2000 anni rivestito di piombo. Il progetto è supervisionato da Première Urgence Internationale.

Ad oggi, sono state individuate la bellezza di 90 tombe individuali e collettive, distribuite in 3.500 metri quadrati. Secondo gli esperti, siffatto sarcofago sembrerebbe più interessante da un punto di vista storico, probabilmente appartenente a un individuo di spicco.

Il direttore degli scavi e dei musei del Ministero palestinese del turismo e delle antichità, Jehad Yasin, ha ipotizzato l’origine prestigiosa del proprietario della bara dal luogo di sepoltura; mentre Laura Burnett, del Portable Antiquities Scheme del Regno Unito, ha spiegato che il materiale del sarcofago “stravagante e dispendioso” era una rarità in epoca romana e nei secoli successivi.

Dovremo aspettare ancora un po’ per scoprire chi fu sepolto in questo modo, in quanto la bara non è stata ancora aperta e, attualmente, è scrupolosamente conservata in un contenitore di legno protettivo, pronta per essere analizzata da altri studiosi di tutto il mondo. Secondo Yasin, le ricerche richiederanno due mesi circa.

Gli archeologi, come gli operai edili che hanno scoperto il sito, devono ritenersi fortunati, dato che il sarcofago è in uno stato eccezionale, secondo quanto comunicato dal Ministero. Le ottime condizioni della sepoltura sono sicuramente dipese dalla conservazione millenaria del feretro nel sottosuolo. A dirci qualcosa in più circa l’anzianità del bene sono i vasi di argilla e gli altri manufatti trovati nella necropoli.