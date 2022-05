L'ennesimo video fake sul mostro di Loch Ness è stato sfatato

Sul web sta circolando un bizzarro video che "mostra" - a detta di alcuni - la prova dell'esistenza del mostro di Loch Ness (così come potrete osservare dal tweet che troverete in calce alla notizia). Ovviamente, così come capita quando si parla di certi argomenti, i documenti mostrati sono molto discutibili.

Infatti il dottor Darren Naish, zoologo e autore di Hunting Monsters: Cryptozoology and the Reality Behind the Myths, ha analizzato il video e ha spento fin da subito le voci che stavano iniziando a circolare. "Penso che probabilmente sono delle anatre", ha dichiarato Naish condividendo il video sul suo profilo Twitter ufficiale (a proposito, sapete da dove deriva il mito del mostro di Loch Ness?).

Dal video - continua l'esperto - non si può vedere nulla, se non dei puntini che si muovono sulla superficie. "Non c'è alcuna indicazione che stiamo vedendo qualcosa di particolarmente grande o di forma insolita. Sulla base dell'aspetto delle barche dalla stessa posizione e distanza approssimativa, gli oggetti devono essere piccoli – stimo che siano lunghi meno di 50 cm. Non vedo alcun motivo per cui non possano essere uccelli".

I fan del mostro di Loch Ness sostenevano, inoltre, che quelle "strane scie" che si erano create sullo specchio dell'acqua fossero generate dalla presenza di Nessie. In realtà, afferma l'esperto, "scie di questo tipo sono comuni sulla superficie del lago quando le condizioni sono giuste". Insomma, ancora una volta uno dei criptidi più famosi del mondo non è stato scoperto... effettivamente ci avevano provato a cercalo, ma sono state trovate solo anguille.