L'enorme buco nero al centro della nostra galassia sta tremando

Sagittarius A* è il buco nero che si trova al centro della nostra galassia ed è stato "ripreso" recentemente grazie al progetto Event Horizon Telescope. Potrebbe essere difficile da accettare, ma l'immagine in realtà non mostra il buco nero, ma il gas attorno al mostro cosmico che, emettendo energia, può essere vista dai telescopi.

Il bagliore intorno a questo gas, tuttavia, non è costante e "trema". Questo sfarfallio, o lampeggiamento, potrebbe essere molto utile da studiare per saperne di più sulla struttura del buco nero. Così, in un nuovo articolo sulla rivista Astrophysical Journal Letters, i ricercatori hanno utilizzato questo sfarfallio per costruire il modello più accurato del mostro cosmico.

Qui gli addetti ai lavori hanno scoperto come fa il gas a muoversi intorno e all'interno del buco nero.

"I buchi neri sono i guardiani dei loro stessi segreti", ha affermato la ricercatrice capo Lena Murchikova. "Per comprendere meglio questi oggetti misteriosi, dipendiamo dall'osservazione diretta e dalla modellazione ad alta risoluzione. I modelli tipici immaginano un anello artificiale di gas, approssimativamente a forma di ciambella, a una certa distanza dal buco nero. Abbiamo scoperto che tali modelli producono schemi di sfarfallio incoerenti con le osservazioni."

Come si spiega questo tremore? Secondo gli scienziati il gas che cade nel buco nero proviene anche dalle stelle vicine e non solo dal gas che gli orbita. A proposito, ecco perché la prima foto di Sagittarius A* è più emozionante di quella di M87.