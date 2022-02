Enorme leak completa la linea flagship di OPPO: online le specifiche di Find X5 e X5 Lite

I nuovi smartphone della serie OPPO Find X5 dovrebbero essere lanciati a febbraio in Cina, per poi fare il loro debutto nel corso del 2022 anche in occidente. Se il modello che più ha attirato i leaker e i rumor delle ultime settimane è stato OPPO Find X5 Pro, il top di gamma della serie, oggi sono finiti sotto i riflettori Find X5 e X5 Lite.

Dopo la pubblicazione della scheda tecnica completa e dei render di OPPO Find X5 Pro, infatti, nella giornata di ieri sono emerse tutte le informazioni relative a OPPO Find X5 e Find X5 Lite grazie al portale tedesco Winfuture, che sembra essere entrato in possesso di specifiche tecniche e immagini dei tre telefoni che comporranno la linea flagship di OPPO per il 2022 con grande anticipo rispetto alla loro presentazione.

Partendo da OPPO Find X5 "standard", lo smartphone avrà un design identico a quello del Find X5 Pro, con uno schermo da bordi curvi e una selfie-camera punch-hole nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Inoltre, il pulsante di accensione e spegnimento si troverà sul lato destro del device e lo slider del volume su quello sinistro. Anche l'alloggiamento della fotocamera sarà identico a OPPO Find X5 Pro, mantenendo così il bizzarro stile "trapezioidale" del modello top di gamma.

Sotto alla scocca del device, invece, troveremo un chipset Snapdragon 8 Gen 1 e 8 GB di RAM LPDDR5, insieme ad uno storage UFS 3.1 da 256 GB. Il telefono, inoltre, sarà venduto con ColorOS 12.1 preinstallato ed avrà un display AMOLED da 6,55" con refresh rate da 120 Hz. Lo schermo avrà risoluzione di 2400 x 1080p. e sarà protetto da un Corning Gorilla Glass 7.

La fotocamera di OPPO Find X5 sarà identica a quella del modello Pro, con un sistema tri-camera composto da due sensori Sony IMX766 da 50 MP, uno per la fotocamera principale e uno per il grandangolo, e da un teleobiettivo da 13 MP capace di ottenere uno zoom ibrido 5x e uno zoom digitale 20x. Invece, la selfie-camera sarà un Sony IMX615 da 32 MP.

Come per il modello Pro, la fotocamera sarà realizzata in collaborazione con Hasselblad, mentre sotto la scocca del device troveremo l'NPU MariSilicon X per il processing delle immagini. Infine, il telefono avrà una batteria da 4.800 mAh con il supporto al fast charging cablato a 80 W e al wireless charging, anche se in questo caso non sappiamo quale sarà la velocità di ricarica del telefono. Il prezzo del telefono dovrebbe attestarsi attorno ai 1.000 Euro in Europa.

Sia di OPPO Find X5 che di OPPO Find X5 Lite sono poi stati pubblicati dei render, che trovate nella galleria in calce. Per quanto riguarda il modello Lite del Find X5, tuttavia, le notizie sono decisamente meno rassicuranti: il telefono infatti sarà un semplice rebranding dell'OPPO Reno7 5G pubblicato lo scorso anno.

A quanto pare, il device avrà un display AMOLED da 6,43" con refresh rate da 90 Hz e risoluzione FHD+ pari a 2400 x 1080p., insieme ad una protezione Gorilla Glass 5. Sotto la scocca del device dovrebbe trovarsi un SoC MediaTek Dimensity 9000 insieme a 8 GB di RAM e ad uno storage da 256 GB.

La fotocamera del device sarà anche in questo caso composta da un sistema da tre lenti, che saranno una fotocamera principale da 64 MP, un grandangolo da 8 MP con FOV da 118.9° e una lente macro da 2 MP. La selfie-camera, invece, sarà un obiettivo Sony IMX615 da 32 MP. Infine, il device avrà il supporto al dual-SIM e vanterà una batteria da 4.500 mAh con fast charging a 65W.