Enorme leak per Intel Arc: Battlemage a 4 nm nel 2024, Celestial a 3 nm nel 2026!

La seconda generazione di GPU Intel Arc, chiamata Battlemage, è in arrivo nel 2024. In attesa di un annuncio ufficiale da parte di Intel, oggi è un interessante leak a svelarci il processo produttivo delle schede video next-gen del Team Blu, spiegandoci inoltre che queste ultime non saranno prodotte "in casa" dal colosso di Santa Clara.

Infatti, così come Intel Arc Alchemist usava il nodo TSMC a 6 nm, anche Intel Arc Battlemage sarà realizzata con nodo TSMC, anche se questa volta il processo produttivo sarà a 4 nanometri, e non a 6, portando le GPU del Team Blu in pari con quelle di AMD e NVIDIA di attuale generazione (anche se con uno scarto temporale di ben due anni).

La fonte della notizia è il portale coreano gamma0burst, che ha spiegato di aver scoperto l'informazione sul profilo LinkedIn di un ingegnere di Intel. Sembra inoltre che le prossime generazioni di GPU Intel Arc saranno chiamate Arc Battlemage e Arc Celestial, e arriveranno rispettivamente nel 2024 e nel 2026: nel 2023, invece, Intel dovrebbe rilasciare un refresh delle schede video Arc Alchemist chiamato Arc Alchemist+. È dunque probabile che, allo stesso modo, nel 2025 arrivi una versione mid-gen delle GPU Battlemage.

Le GPU Battemage avranno dunque l'architettura Intel Xe2 Battlemage, che sarà realizzata con il nodo a 4 nanometri di TSMC. Invece, le GPU Celestial vanteranno l'architettura Intel Xe3 Celestial, che userà il nodo TSMC a 3 nanometri. In entrambi i casi, pertanto, non sarà la stessa Intel a produrre "in casa" le sue nuove GPU, preferendo affidarsi alla taiwanese TSMC.

Inoltre, ora che sappiamo che i processori Intel Meteor Lake avranno un'architettura a tile, comprensive anche di una sezione dedicata alla GPU, pare che Battlemage troverà spazio anche sulle CPU Intel a partire da Lunar Lake (la sedicesima generazione) e Celestial arriverà anche sulle CPU Panther Lake d diciottesima generazione. In entrambi i casi, ovviamente, le grafiche saranno rilasciate come delle tiled GPU, o tGPU: accanto a queste ultime, però, Intel continuerà a lavorare alle sue schede video discrete per il gaming.