Enorme leak su iPhone 14: tutte le novità su chip, schermo, design e colori

I leak su iPhone 14 non mancano di certo: solo poche ore fa, per esempio, un'indiscrezione stabiliva il prezzo di lancio di iPhone 14 in tutte le sue varianti. Oggi, però, a trapelare sembra essere una mole colossale di indiscrezioni e conferme sullo smartphone di Cupertino.

A pubblicare le informazioni è il leaker McGuire Wood, che ha spiegato di averle ricevute da una fonte interna ad Apple. McGuire inizia spiegando che il chip A16 di iPhone 14 Pro e Pro Max sarà a 5nm, basandosi dunque sullo stesso processo produttivo del chip A15 di iPhone 13. Ciò significa che le performance di iPhone 14 saranno solo leggermente migliori di quelle del predecessore, come già precedentemente teorizzato da alcuni esperti.

Il leaker conferma anche che iPhone 14 Pro e Pro Max avranno uno schermo always-on: notizia già leakata mesi fa e riportata a galla da una conferma non-ufficiale di Apple su XCode, il display always-on dovrebbe essere garantito da un pannello con tecnologia LTPO capace di garantire un refresh rate dinamico tra 1 Hz e 120 Hz.

Per quanto riguarda il design dello smartphone, McGuire ha spiegato che iPhone 14 Pro non avrà uno chassis di titanio, come invece avevano teorizzato alcuni insider: al contrario, lo smartphone si limiterà ad un tradizionale corpo in acciaio inossidabile, comune già agli altri top di gamma di Cupertino.

McGuire è poi tornato a parlare anche del notch di iPhone 14 Pro e Pro Max, spiegando che sarà "strano". Non è chiaro cosa intenda il leak con queste parole ma, salvo sorprese dell'ultimo minuto, sappiamo già con buona certezza che iPhone 14 Pro avrà uno doppio punch-hole, dotato di un foro tondo e di uno di forma ellittica.

Infine, il leaker ha rivelato che iPhone 14 Pro supporterà la ricarica a 30 W, anche se dopo i primi cicli di ricarica la velocità massima potrebbe scendere tra i 25 e i 27 W. Riguardo ai colori, pare che iPhone 14 e iPhone 14 Max saranno disponibili nelle tinte Green, Purple, Blue, Black, White e Red, mentre i due modelli Pro saranno rilasciati nelle varianti Green, Purple, Silver, Gold e Graphite.