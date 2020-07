Enorme leak su Samsung Galaxy Z Fold 2: prezzo, immagini e scheda tecnica

Mancano ormai solamente pochi giorni all'atteso evento Unpacked del 5 agosto 2020 e chiaramente i leak si fanno sempre più insistenti. Questa volta, sono emerse informazioni molto interessanti in merito al pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 2.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e MySmartPrice, nelle ultime ore sono trapelati online dei presunti render ufficiali legati allo smartphone pieghevole. Più precisamente, sono emerse due colorazioni, come potete vedere nelle immagini a corredo della notizia. Tuttavia, non è finita qui.

Infatti, il leak odierno non ha rivelato solamente il design, ma è stata svelata anche la presunta scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Fold 2. Quest'ultima dovrebbe comprendere un display anteriore Super AMOLED da 6,23 pollici, uno schermo pieghevole interno da 7,7 pollici con refresh rate di 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865 (o 865 Plus), una tripla fotocamera posteriore da 64MP + 12MP + 12MP, una fotocamera anteriore da 10MP e una batteria da 4356 mAh con supporto alla ricarica wireless a 15W (compresa quella inversa).

Non dovrebbe chiaramente mancare il supporto al 5G, mentre si vocifera di un prezzo di partenza di 1980 dollari (circa 1680 euro al cambio attuale). Staremo a vedere. Per il momento sono ancora tutte voci di corridoio: dovremo attendere il 5 agosto 2020 per saperne di più.

Tra l'altro, nel corso dello stesso evento dovrebbe essere annunciata la gamma Samsung Galaxy Note 20.