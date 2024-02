Enorme palla di fuoco illumina il cielo notturno in quasi una dozzina di stati

Il cielo ci regala spettacoli davvero entusiasmanti. Lo scorso anno una meteora ha dipinto il cielo di verde in Turchia, regalando stupore a tutti i fortunati che sono riusciti a vederla. Mercoledì scorso è successa una cosa simile negli USA e in Canada, lasciando gli spettatori a bocca aperta.

Una vera e propria palla di fuoco ha attraversato il cielo notturno degli Stati Uniti, creando uno spettacolo luminoso breve ma memorabile. La American Meteor Society (AMS) ha iniziato a ricevere segnalazioni di questo fenomeno poco dopo le 18:45 e ha dedotto che l'oggetto avvistato fosse effettivamente una meteora, localizzando la sua possibile traiettoria sopra la Pennsylvania.

I fortunati osservatori hanno descritto l'evento come una di quelle cose che succedono una volta nella vita e hanno condiviso la propria meraviglia sui socia.

Molti si chiedono: questa meteora è un meteorite? La NASA spiega la differenza e fornisce un contesto scientifico: i meteoroidi, quando entrano nell'atmosfera terrestre, sono denominati meteore. Se questi corpi celesti riescono a raggiungere il suolo, vengono chiamati meteoriti. L'AMS non ha ricevuto segnalazioni e per il momento non ha confermato frammenti che abbiano colpito il suolo. Quindi, a tutti gli effetti, non si può dire che sulla Pennsylvania sia caduto un meteorite.

Ogni giorno, circa 48,5 tonnellate di materia spaziale entrano nell'atmosfera terrestre, ma la maggior parte delle meteore si disintegra prima di poter essere vista, a causa dell'intenso attrito e delle elevate velocità. Tuttavia, se dei frammenti fossero sopravvissuti, si ipotizza che potrebbero essere caduti nelle aree sud-occidentali del Nordest degli Stati Uniti.

In questi casi la ricerca delle meteore è d'obbligo. In un caso simile avvenuto l'anno scorso, un museo nel Maine ha offerto una ricompensa di 25.000 dollari per chiunque avesse trovato i frammenti di una meteora.