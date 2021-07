Enormi asteroidi hanno bombardato la Terra miliardi di anni fa

Gli scienziati già erano a conoscenza del fatto che la Terra, in tempi remoti (tra 2,5 e 3,5 miliardi di anni fa), fosse stata bombardata da enormi oggetti celesti, ma una nuova analisi suggerisce che il numero di questi impatti potrebbe essere stato 10 volte superiore a quanto si pensasse in precedenza.

Questo si traduce in una serie di collisioni, di dimensioni simili a quello dell'asteroide che ha spazzato via i dinosauri, in media ogni 15 milioni di anni. Alcuni di questi impatti individuali potrebbero essere stati anche molto più grandi, dalle dimensioni di una città a quelle di una piccola provincia. I ricercatori stanno anche valutando quale effetto potrebbero aver avuto queste collisioni sull'evoluzione della chimica di superficie terrestre.

I primi anni della Terra sono stati quindi incredibilmente violenti. Gli scienziati ritengono che la Terra sia stata colpita da un numero significativo di grandi asteroidi (più grandi di 10 km di diametro), e questo potrebbe aver avuto un effetto significativo sulla comparsa di materie organiche complesse e sulla capacità di sostenere la vita.

Crateri da impatto di simili dimensioni, attualmente possono essere visti solo sulla Luna e su altri pianeti rocciosi, poiché gli agenti atmosferici e la tettonica a placche hanno, col tempo, mascherato qualsiasi prova diretta di antiche cavità da impatto sulla Terra. Tuttavia, gli echi di queste collisioni lontane possono essere osservati in presenza di "capsule" trovate nelle rocce antiche; gli enormi impatti hanno infatti sollevato particelle e vapori fusi che poi, raffreddandosi, sono ricaduti sulla Terra per essere poi incorporati nelle rocce come piccole capsule di particelle vetrose.

Il dr. Simone Marchi, del Southwest Research Institute di Boulder negli Stati Uniti, ha affermato: "Man mano che approfondiamo la nostra comprensione della Terra primordiale, scopriamo che le collisioni cosmiche sono come il proverbiale elefante nella stanza. Sono spesso trascurate poiché non abbiamo una conoscenza dettagliata del loro numero e grandezza, ma è probabile che questi eventi energetici abbiano sostanzialmente alterato la superficie terrestre e l'evoluzione atmosferica".

"Un obiettivo, su cui stiamo insistendo, è il cercare di capire se questi impatti possano aver influenzato l'evoluzione dell'ossigeno atmosferico. Alcuni marcatori chimici suggeriscono infatti che c'erano "sbuffi" di ossigeno nell'atmosfera primitiva, prima dell'aumento permanente avvenuto circa 2,5 miliardi di anni fa".