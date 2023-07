Enrico VIII era afflitto da depressione e ansia: lo rivelano i suoi appunti

Sapete, Enrico VIII non è stato solamente il sovrano che si è sposato diverse volte (incredibile, ma vero). A far luce sulla figura più importante della scissione dalla Chiesa Cattolica è il suo libro di preghiere: al suo interno ci sono diversi disegni sbiaditi, i quali svelano un’irrequietezza di fondo, durante i suoi ultimi anni.

Questi disegni, che se non fossero stati realizzati da un personaggio storico di 500 anni fa chiameremmo “scarabocchi”, sono rimasti inosservati per moltissimo tempo: gli storici hanno sempre dato un’attenzione in più ai documenti e alle lettere del monarca e non agli oggetti personali, come un libro di preghiere. Per fortuna, la professoressa Micheline White, presso l'Università di Carleton in Canada, li ha scoperti.

In particolare, sono state trovate delle piccole mani disegnate in prossimità di passi come “Liberami dalle tue piaghe, perché la tua punizione mi ha reso debole e stanco”. È ironico che l’edizione in questione di “Salmi o Preghiere” è stata tradotta da Caterina Parr, sesta e ultima moglie di Enrico VIII.

White crede che focalizzarsi sui passaggi che esplorano la colpa, il dolore e la dannazione sia eco di una condizione psicologica tediata da ansia e depressione. Durante gli ultimi anni di vita del sovrano inglese, l’uomo ha dovuto fare i conti con una storia “sentimentale” molto travagliata, numerose mogli, una salute fisica precaria e una nazione scossa dalle sue decisioni… Beh, ne aveva di che preoccuparsi.

I risultati di questa scoperta straordinaria sono stati pubblicati sulla rivista Renaissance Quarterly, gettando nuova luce sulla complessità del regno di Enrico VIII.