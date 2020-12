Enrico VIII ritorna, ma questa volta in un bottino di monete d'oro trovate da una famiglia

Immaginate di essere quel membro della famiglia incaricato a tagliare l'erba del giardino. Ad un certo punto, notate qualcosa che brilla e scoprite che, sotto ai vostri piedi, vi è un piccolo bottino di monete d'oro dal valore storico inimmaginabile. Ecco, questo è quello che è successo a questa famiglia dell'Hampshire (Inghilterra meridionale).

Coloro che hanno scoperto questo tesoro archeologico hanno chiamato immediatamente il British Museum che, con una squadra locale, ha raggiunto subito l'abitazione per approfondire meglio la questione.

Prima ancora di analizzare le 64 monete trovate (63 in oro e una d'argento) in strutture specifiche, gli esperti hanno immediatamente riconosciuto alcuni dei volti dei regnanti più celebri della monarchia inglese tra il 1400 e il 1500. Fra questi vi era anche Enrico VIII.

Gli storici del British Museum hanno facilmente dedotto che queste monete fossero state in circolazione per circa 100 anni, prima di essere sepolte intorno al 1540. Quest'ipotesi è nata osservando non solo i volti raffigurati, ma anche le incisioni sulle monete che, teoricamente, dovevano circolare durante il regno del sovrano più celebre della casata dei Tudor.

In esse, infatti, vi sono le iniziali di solo tre, su sei, mogli: Caterina d'Aragona, Anna Bolena e Jane Seymour. Quest'ultima, in particolare, morì nel 1537 per delle complicanze dovute al parto - da questa data, nasce, quindi, la supposizione.

Non si sa, però, come siano finite sotto un comunissimo giardino familiare inglese e perché siano state sepolte. Dopotutto, il loro valore, all'epoca, doveva aggirarsi intorno alle 14 mila sterline di oggi - come affermato da Barrie Cook, curatore di monete medievali e della prima età moderna nel museo londinese. Forse le si voleva conservare come in una sorta di salvadanaio?

In un'intervista al The Guardian, l'esperto dell'Università di Oxford John Naylor ha avanzato un'ipotesi plausibile: questa grandissima ricchezza doveva appartenere ad un uomo di Chiesa.

"Tra il 1530 e il 1540 molti monasteri vennero distrutti. Visto che sappiamo come alcune Chiese cercarono di nascondere i loro beni nella speranza di un futuro migliore, non è impossibile pensare ad una teoria del genere".

Gli esperti che si sono occupati delle analisi sulle monete sostengono che quelle raffiguranti Enrico VIII siano state coniate a partire dal 1526. In questa precisa data, infatti, il sovrano e Thomas Wolsey, cardinale inglese della Chiesa di Roma, nonché consigliere del re, riformularono il sistema monetario.

Va precisato che all'epoca il valore delle monete si basava sulla quantità di metalli preziosi al suo interno. Enrico VIII decise di cambiare il peso di questi materiali, rispetto al conio precedente, e ricreare la loro forma.

Molte delle monete coniate da quel momento in poi, fino al 1537, alla morte della forse così non tanto amata Jane Seymour, si cominciò a riportare le iniziali delle coniugi del sovrano. Questa pratica venne considerata alquanto insolita ed ebbe vita breve. Dal matrimonio con Anna di Cleves, Enrico VIII, difatti, smise di affiancare il suo volto con le iniziali delle sue spose.