Entanglement inviato per oltre 50 km di fibra ottica, è un record

Internet quantistico promette una comunicazione assolutamente sicuro. Tuttavia, poiché le informazioni quantistiche non possono essere copiate, non è possibile inviare tali informazioni su una rete classica. Le informazioni quantistiche devono essere trasmesse da particelle quantistiche e per questo sono necessarie interfacce speciali.

Il fisico sperimentale di Innsbruck, Ben Lanyon, che nel 2015 ha ricevuto il premio austriaco START per le sue ricerche, sta studiando per creare un futuro Internet quantistico.



Ora il suo team ha raggiunto un record per il trasferimento di entanglement quantistico tra materia e luce. Per la prima volta, è stata coperta una distanza di 50 chilometri utilizzando cavi in ​​fibra ottica. "Si tratta di due ordini di grandezza superiori a quanto era possibile in precedenza ed è una distanza pratica per iniziare a costruire reti quantistiche interurbane", afferma Ben Lanyon.



Il team di Lanyon ha iniziato l'esperimento con un atomo di calcio in una trappola ionica. Usando raggi laser, i ricercatori imprimono uno stato quantistico sullo ione e contemporaneamente lo eccitano in modo che emetta un fotone in cui sono memorizzate le informazioni. Di conseguenza, gli stati quantistici dell'atomo e la particella di luce sono entangled. Ma la sfida è quella di trasmettere il fotone su cavi in ​​fibra ottica, in quanto il fotone, alla sua originale lunghezza d'onda, viene assorbito. Il suo team quindi inizialmente invia la particella di luce attraverso un cristallo non lineare illuminato da un forte laser. In tal modo la lunghezza d'onda del fotone viene convertita: l'attuale lunghezza d'onda standard delle telecomunicazioni è di 1550 nanometri.



I ricercatori di Innsbruck inviano quindi questo fotone attraverso una linea di fibra ottica lunga 50 chilometri.



Come passo successivo, Lanyon e il suo team hanno dimostrato che i loro metodi consentirebbero di generare entanglement tra ioni a 100 chilometri di distanza e oltre. Con una spaziatura dei nodi di 100 chilometri ora una possibilità, si potrebbe quindi prevedere di costruire la prima rete quantistica tra due città nei prossimi anni.



Il team di Lanyon fa parte della Quantum Internet Alliance, un progetto internazionale nell'ambito del Quantum Flagship Framework dell'Unione Europea. I risultati attuali sono stati pubblicati sulla rivista Quantum Information della rivista Nature.