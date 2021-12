Quali enti e servizi sono presenti sull'app Io della Pubblica Amministrazione?

E' passato qualche anno dal lancio della nuova app Io della Pubblica Amministrazione e con il passare dei giorni cresce anche la lista degli enti e servizi che sono disponibili sul client, e che permettono agli utenti di accedere a tante opzioni.

Sul sito di app Io è disponibile una pagina dedicata agli enti e servizi presenti su Io: se non avete intenzione di scorrerli tutti, potete affidarvi direttamente al campo "Cerca un Ente nazionale o locale" per capire se ciò che state cercando è presente.

Nel caso dei servizi comunali, basta cliccare sul proprio comune per accedere alla lista dei servizi disponibili e le relative informazioni sulle notifiche e comunicazioni che è in grado di inviare l'ente in questione.

L'app Io nel corso degli ultimi mesi ha registrato un incremento importante dell'utilizzo: complessivamente secondo i dati diffusi lo scorso Maggio in un anno Io ha riportato oltre 11 milioni di download, spinti anche dal programma di cashback del Governo Italiano che come noto è stato pensionato dall'Esecutivo Draghi qualche mese fa.

Tramite l'applicazione Io, inoltre, è anche possibile effettuare il download del Green Pass e del nuovo Super Green Pass che è entrato in vigore ad inizio settimana ed è disponibile solo per i vaccinati o guariti dal Covid-19.