Entra in azione l'evasometro: l'algoritmo dell'Agenzia delle Entrate che scova gli evasori

E' entrato in vigore nel mese di Agosto anche per i cittadini privati l'evasometro, l'algoritmo dell'Agenzia delle Entrate che era già stato utilizzato in passato per le aziende che non pagano le tasse. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tool sarebbe ora inf ase di sperimentazione e dovrebbe entrare a pieno regime con il nuovo Governo.

Come dicevamo poco sopra, il tutto si basa su un algoritmo in grado di incrociare i movimenti bancari dei contribuenti con i redditi comunicati al Fisco. Nel caso in cui il sistema dovesse rilevare spese eccessive rispetto a quelle dichiarate, la palla passerà alla Guardia di Finanza che procederà con gli accertamenti del caso, ed ovviamente i cittadini dovranno spiegare le anomalie con tanto di documentazione necessaria.

Lo strumento dell'Agenzia delle Entrate si basa sul mastodontico database messo a disposizione dalla Sogei, che consente di effettuare gli incroci e la selezione dei contribuenti "a rischio". In questa banca dati sono presenti tutte le informazioni per ricostruire la posizione finanziaria di ciascun contribuente, anche andando a ritroso nel tempo.

L'Evasometro effettuerà anche dei controlli a campione per scovare i possibili evasori ed insieme alla fattura digitale e lo scontrino elettronico potrebbe portare al recupero di 10-15 miliardi di Euro.

Il nuovo Governo dovrà dare il via libera per l'entrata in vigore a pieno regime, dopo l'ok ricevuto anche dal Garante per la Privacy.

Per combattere l'evasione fiscale, l'Agenzia si è anche affidata ad Amazon.