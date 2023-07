Entra a regime Send: il Servizio di Notifiche Digitali per multe e avvisi di pagamento

A pochi giorni dall’entrata a pieno regime del Domicilio Digitale, PagoPA ha comunicato che è attivo Send, il Servizio Notifiche Digitali per la gestione delle comunicazione a valore legale. Si tratta di un nuovo sistema che rientra in uno dei progetti finanziati dal PNRR e che mira a coinvolgere entro il 2023 800 enti.

La piattaforma, realizzata da PagoPA, mira ad offrire alle pubbliche amministrazioni un sistema standardizzato per notificare in maniera digitale multe ed avvisi di pagamento con valore legale. Questo sistema andrà ad affiancare l’invio cartaceo e vuole compiere un ulteriore passo verso la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Inoltre, andrò a rafforzare anche l’Inad che come abbiamo detto poco sopra è partito lo scorso 6 Luglio 2023.

I comuni che hanno già aderito a Send sono quattro: Gattinara, Misano Adriatica, Mortara e Verona hanno già provveduto ad inviare le prime notifiche digitali, ma da PagoPA fanno sapere che altri 100 enti saranno operativi sulla stessa piattaforma entro fine luglio.

Il funzionamento è molto semplice: è necessario disporre di un indirizzo PEC presente nei registri pubblici come Inad, che si può indicare anche sul sito www.notifichedigitali.pagopa.it o sull’app Io. Al momento dell’iscrizione è possibile anche anche indicare un indirizzo mail o un numero di telefono dove ricevere gli avvisi di cortesia. “In ogni caso anche quando il destinatario riceve la comunicazione in formato cartaceo si tratta di un atto nativo digitale e depositato in digitale in piattaforma, con tutto ciò che ne consegue in termini di efficienza” fa sapere PagoPA.