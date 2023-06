Stiamo per entrare in contatto con un universo parallelo? La folle teoria del web

Secondo un post che sta circolando su Twitter, i ricercatori dovrebbero riuscire a parlare con un universo parallelo "entro pochi giorni". In particolare, nell'occhio delle speculazioni ci sono gli scienziati del Large Hadron Collider (LHC), l'acceleratore di particelle più grande del mondo.

Sarebbe sicuramente una svolta molto importante per la scienza, ma purtroppo si tratta ovviamente di una bufala. Innanzitutto, la balla spaziale si basa su una storia del Daily Express che è vecchia di otto anni e l'articolo da cui è iniziato tutto non riguardava nemmeno il "contatto" con un universo parallelo, né si trattava di un "multiverso" come molte persone lo hanno interpretato dal titolo.

Quello che sarebbe stato esaminato era l'esistenza di dimensioni extra, secondo quanto si può leggere sulla rivista Physics Letters B. È stato infatti proposto molte volte che l'universo possa essere pieno di buchi neri in miniatura, forse più piccoli di un atomo, ma produrli e rilevarli è qualcosa di particolarmente impegnativo.

In un universo quadridimensionale come il nostro (quindi con quattro dimensioni), servirebbe una quantità di energia gargantuesca per produrre i buchi neri, ben oltre le capacità dell'LHC. Tuttavia, se ci sono più dimensioni - come nel modello della teoria delle stringhe dell'universo che coinvolge 10 dimensioni - allora in teoria sarebbe possibile.

Nel 2015, però, buchi neri in miniatura non ne sono stati trovati. Ed è qui che è entrato in gioco l'articolo sulla rivista Physics Letters B che ha dato il via alle speculazioni sugli universi paralleli. Gli scienziati credevano che l'energia necessaria per produrre buchi neri in miniatura in un universo a 10 dimensioni fosse stata calcolata male e che teoricamente potesse essere prodotta solo una volta che l'LHC avesse superato 11,9 TeV.

Nel loro studio, all'accensione dell'acceleratore di particolare, si sperava che il rilevamento di buchi neri in miniatura intorno a questa energia bastasse per confermare l'esistenza di dimensioni extra. Quindi no, gli scienziati non stanno per contattare universi paralleli.