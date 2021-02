Si può entrare in 'sicurezza' all'interno di un buco nero, ma a due condizioni

Chi ha visto Interstellar si ricorderà certamente della parte in cui il protagonista finisce all'interno di un buco nero (scusate lo spoiler, ndr). Bene, quello che succede nel film è ovviamente trattato con molta fantasia, perché nel mondo reale si morirebbe ancor prima di avvicinarsi all'uscio. Tuttavia, c'è una possibilità per entrare.

Questa possibilità viene raccontata in un nuovo saggio, pubblicato su The Conversation, proprio da una coppia di fisici. Innanzitutto lasciate ogni speranza o voi che entrate perché, detto semplicemente, una volta superata una certa soglia non potrete più uscire.

Esistono diversi tipi di buchi neri: quelli con una massa simile a quella del nostro Sole e quelli con massa miliardi di volte la nostra stella. La chiave di volta per entrare indenni all'interno di un buco nero è l'orizzonte degli eventi, il confine oltre il quale neanche la luce può tornare indietro. Un mostro cosmico con una massa simile al nostro Sole, ad esempio, avrà un'orizzonte degli eventi con un raggio di poco meno 3,2 chilometri; mentre un buco nero supermassiccio avrà un'orizzonte degli eventi di milioni di chilometri.

Pertanto, qualcuno che cadrà all'interno di un buco nero di dimensioni stellari si avvicinerà molto, molto più vicino al centro del buco nero prima di passare l'orizzonte degli eventi. A causa della vicinanza del centro, quindi, l'attrazione gravitazionale sulla persona differirà di un fattore 1.000 miliardi di volte tra la testa e le dita dei piedi. Il soggetto verrebbe quindi "spaghettificato" all'istante, andando incontro a morte certa.

Una persona che cade in un buco nero supermassiccio, invece, si troverebbe molto più lontano dalla fonte centrale dell'attrazione gravitazionale, il che significa che la differenza nell'attrazione gravitazionale tra la testa e le dita dei piedi è quasi zero: è quindi possibile superare l'orizzonte degli eventi indenni.

C'è un'altra condizione indispensabile per entrare all'interno di questo mostro cosmico: il buco nero supermassiccio deve essere isolato; ovvero non deve avere un disco di accrescimento rotante intorno ad esso. Una volta superati questi due step importanti, sappiate che le scoperte effettuate all'interno di questo luogo misterioso non potranno mai essere comunicate e non si potrà mai tornare indietro... si è destinati, quindi, a qualcosa che - per adesso - non ci è dato sapere.