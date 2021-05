Entro il 2027 ricaricheremo i nostri smartphone semplicemente camminando

L'obiettivo di un team multidisciplinare di scienziati sarà quello di raccogliere l'energia cinetica generata nell'abbigliamento attraverso l'utilizzo di nanotecnologia all'avanguardia.

Gli accademici, con sede in Scozia ed Irlanda, stanno tentando di creare un sistema energetico autonomo indossabile basato sull'attrito, utilizzando nanogeneratori all'avanguardia, progettati per catturare e riutilizzare l'energia cinetica originata nei materiali di abbigliamento grazie al movimento di chi li indossa.

Il team di ricerca ha affermato che, in caso di successo, questi dispositivi di dimensioni ridotte e discrete potranno essere intrecciati negli indumenti di tutti i giorni, con l'obiettivo di renderli disponibili entro il 2027, così da essere in grado di alimentare dispositivi quali smartphone, tablet e smartwatch.

Il prof. Stylios, leader dello studio, ha affermato: "Come esseri umani, spendiamo collettivamente un'enorme quantità di energia mentre ci muoviamo, quindi perché non catturarla e sfruttarla? Fare ciò avvantaggerebbe il pianeta nella nostra lotta al cambiamento climatico, e fornirebbe anche una continua alla vita delle persone"

Il progetto è un connubio tra scienza all'avanguardia e tecnologia innovativa dei tessuti. Allo stesso modo in cui viene creata l'elettricità statica, gli scienziati hanno cercato di ottimizzare l'attrito generato tra due materiali per creare una carica. Hanno quindi sviluppato un tessuto flessibile, noto come nanogeneratore triboelettrico (TENG), per sfruttare ed immagazzinare questa fonte di energia sostenibile.

Il progetto mira ad utilizzare materiali speciali per massimizzare l'attrito del tessuto e progettare un TENG altamente efficiente con prestazioni migliorate. Aumentare drasticamente i livelli di rendimento per ottenere un'uscita di centinaia di milliwatt, necessari per alimentare la maggior parte dei dispositivi mobili.

Ovviamente sarà una tecnologia sicura da indossare e da utilizzare, poiché i livelli di corrente saranno molto bassi e non rappresenteranno alcun danno per l'utente.