Entro il 2030 i nostri mari potrebbero contenere ben 53 milioni di tonnellate di plastica

Per molti è evidente come l'ambiente non sia più disposto a sostenere i ritmi martellanti del genere umano, altri trovano che piccoli accorgimenti burocratici siano la soluzione alla decadenza ambientale di cui saremo vittime tutti, molto presto.

Uno studio pubblicato sulla rivista Science a cura di diversi ecologisti ha monitorato l'attuale inquinamento degli ecosistemi acquatici, già precaria vista l'isola di spazzatura che si è formata col tempo. La situazione è molto preoccupante. Chelsea Rochman, autrice dello studio, ha ben presente il fatto che non sia possibile interrompere di netto la produzione della plastica, tuttavia sostene che "serve una trasformazione fondamentale dell'economia della plastica, basando questa rivoluzione sul riciclaggio, così che i prodotti di plastica diventino nuovo materiale e non soltanto rifiuti che finiranno nel mare".

I ricercatori, grazie a modelli informatici, hanno stimato che a causa delle emissioni attuali, tra le 20 e le 30 milioni di tonnellate finiranno nei nostri mari. Solo nel 2016 circa 23 milioni di tonnellate di plastica - derivata dai rifiuti - è finita negli ecosistemi acquatici, i cui effetti sugli animali sono devastanti. "La comunità globale deve coordinare una trasformazione fondamentale dell'economia della plastica, la quantità deve essere ridotta e la sua fine reinventata in modo da poterla utilizzare ancora o quantomeno smaltire" ha detto la biologa , assistente presso il dipartimento di ecologia e biologia evolutiva all'University of Toronto.

La verità, tuttavia, potrebbe essere peggiore di qualsiasi previsione. Secondo gli ecologisti non esisterebbero strategie non invadenti che possano mantenere le emissioni annuali sotto gli otto milioni di tonnellate l'anno, in pratica servirebbe un enorme sforzo che non tutte le aziende produttrici di plastica farebbero ben volentieri.

Si tratterebbe di una riduzione della produzione che va dal 25 al 40%, servirebbe l'aumento e il controllo della raccolta differenziata e un 40% della faccenda dovrebbe essere risolta attraverso degli "sforzi di pulizia". La dottoressa Stephanie Borrelle afferma che per risultati di questo genere, come l'ultimo elencato, "servirebbero lo sforzo collettivo di almeno un miliardo di persone".