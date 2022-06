Entro il 2032 gli iPhone di punta costeranno più di 6000 Dollari: la previsione

Sembrano lontanissimi i tempi in cui si spendevano 500 Euro per uno smartphone, eppure ci sembravano davvero tanti per l’epoca. Attualmente per un top di gamma si superano ampiamente i 1000 Euro, ma a quanto pare il trend è destinato a continuare.

Secondo uno studio condotto da Mozillion, entro il 2032 gli iPhone di punta costeranno oltre 6000 Dollari. Nell’analisi vengono coperti i prezzi degli iPhone negli ultimi dieci anni, e proprio sulla base di tale andamento ha portato a termine la previsione non certo esaltante per gli utenti.

Basti pensare che il prezzo di iPhone è passato da 649 Dollari nel 2012 con iPhone 5 a 1099 di iPhone 13 Pro Max nel 2021. Un rincaro dettato dalle componenti di fascia più alta, come la fotocamera e lo schermo, ma anche dall’aumento generale dei costi. Mozillon ha concluso che qualora questa tendenza dovesse continuare nei prossimi 10 anni, il modello di iPhone high-end costerà 6069 Dollari nel 2032. Solo negli ultimi anni 10 l’incremento è stato del 69,5% e proprio su tale dato si basano le proiezioni.

Apple però non è stata l’unica compagnia ad aver incrementato i prezzi. Negli ultimi 10 anni i rincari sono stati i seguent:

Samsung: +184%.

OnePlus: +142%.

Sony: +105%.

Nokia: +55%.

Sarà vero? Lo scopriremo solo tra pochi anni. Intanto sul web è emerso un video hands on di iPhone 14 che mostra a pieno le novità che dovrebbe introdurre Apple nel nuovo smartphone.