Entro il 2100 soltanto una città potrà ospitare le Olimpiadi invernali: ecco quale

In questi giorni si stanno svolgendo le Olimpiadi invernali a Pechino, un evento di portata globale in cui le nazioni del mondo stanno nuovamente gareggiando per la conquista dell'ambita medaglia d'oro. Vi abbiamo già riportato che la neve utilizzata durante l'evento è completamente artificiale... ma le cattive notizie non vengono mai sole.

Entro il 2100, con il peggioramento della crisi climatica globale, soltanto una città potrà ospitare le Olimpiadi invernali. In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Current Issues in Tourism, sono stati esaminati i dati climatici dagli anni '20 ad oggi, nonché i futuri modelli di cambiamento climatico per la fine di questo secolo.

La maggior parte delle località in Europa saranno marginali o non affidabili già negli anni 2050, anche in un futuro in cui avremmo già ridotto le nostre emissioni. "In un futuro a basse emissioni coerente con il successo dell'Accordo di Parigi, solo 13 delle 21 precedenti località ospitanti (tutte nell'emisfero settentrionale) rimarrebbero affidabili per le competizioni di sport sulla neve negli anni 2050 e 12 negli anni 2080", scrive il team nello studio. A proposito, ecco cosa succederebbe se l'Accordo di Parigi dovesse fallire.

In uno scenario di alte emissioni, invece, ci sarebbero soltanto 10 località affidabili nel 2050 e 8 nel 2080. In questo scenario, solo una città rimane valida per ospitare le Olimpiadi invernali: Sapporo, in Giappone. "Nessuno sport può sfuggire agli impatti di un clima che cambia", ha affermato Daniel Scott, professore di geografia e gestione ambientale presso l'Università di Waterloo, in Canada. "Il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi è fondamentale per salvare gli sport sulla neve così come li conosciamo".

Gli atleti delle Olimpiadi Invernali a Pechino, inoltre, non sono per nulla contenti della neve artificiale... sia perché è praticamente "ghiaccio tritato", sia perché il rischio di incidenti è più alto.