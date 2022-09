Entro 25 anni troveremo la vita nell'Universo: un astrofisico ne é sicuro

Cerchiamo la vita nell'Universo da decenni ma ancora, purtroppo o per fortuna, non abbiamo trovato nulla. C'è vita nell'Universo? Nonostante i progressi non siamo ancora riusciti a dare una risposta al Paradosso di Fermi. Tuttavia, secondo Sasha Quanz, professore di astrofisica all'ETH di Zurigo in Svizzera, troveremo la vita nell'Universo tra 25 anni.

Non si tratta solo di fantasia o di qualche birra di troppo, ma di probabilità grazie ai nostri continui sforzi nella ricerca degli esopianeti. "Il mio obiettivo è trovare la vita al di fuori del Sistema Solare e, sì, sarà una grande sfida. Ho 25 anni per farlo... ma lasciate che vi spieghi perché penso che questo traguardo non sia irrealistico", ha dichiarato il professore in una conferenza.

Nel 1995 è stato scoperto il primo pianeta al di fuori del nostro Sistema Solare. Oggi, in meno di 30 anni, ne sono stati scoperti oltre 5.000 e ne troviamo di nuovi quasi ogni giorno - addirittura alcuni di questi sono super-Terre abitabili a 100 anni luce da noi. "Statisticamente, ogni stella ospita un pianeta e molti di questi hanno dimensioni simili alla Terra. In moltissimi di loro l'energia che ricevono dalla stella è molto simile a quella che il nostro mondo riceve dal Sole."

Nonostante le probabilità è difficile capire se questi mondi siano abitabili, ma questo interrogativo sarà risolto dall'Extremely Large Telescope (ELT), uno strumento più potente perfino del telescopio spaziale James Webb in costruzione nel deserto di Atacama in Cile. Lavorando insieme ad altre discipline, Quanz sostiene che la ricerca della vita oltre il Sistema Solare potrebbe rivelarsi vincente in soli 25 anni. Soltanto unendo gli sforzi potremo trovare "attività biologica al di fuori del Sistema Solare entro i prossimi 25 anni."

Insomma, più che una certezza questo sembra essere un appello alla comunità scientifica e ai governi del mondo, ma se dovesse essere accolto potrebbe dare risultati inimmaginabili: voi che ne pensate?