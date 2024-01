Entro questa data, migliaia di città diventeranno 'fantasma' per questo motivo

Entro la fine del secolo, gli Stati Uniti potrebbero essere disseminati di migliaia di città fantasma, secondo una nuova ricerca dell'Università dell'Illinois. Quasi la metà delle circa 30.000 città degli Stati Uniti potrebbe affrontare un declino demografico entro il 2100.

Queste città colpite si stima che subiranno una diminuzione della popolazione del 12-23%, un cambiamento radicale che potrebbe causare gravi interruzioni nei servizi di base, come trasporti, acqua potabile, elettricità e accesso a Internet. La ricerca suggerisce che, entro il 2100, tutti gli stati avranno città che affrontano una qualche forma di spopolamento, ad eccezione del Distretto di Columbia e delle Hawaii.

Tuttavia, la situazione varierà notevolmente da regione a regione negli Stati Uniti.

I risultati mostrano che il 43% delle città statunitensi sta perdendo popolazione, mentre il 40% sta guadagnando abitanti e il restante 17% mostra tendenze fluttuanti. Le città del Nord-Est e del Midwest saranno più colpite dallo spopolamento rispetto a quelle del Sud e dell'Ovest, sebbene molte città nel Nord e nel Midwest continueranno a crescere. In California, la costa meridionale potrebbe perdere popolazione, mentre quella settentrionale potrebbe guadagnarne.

Anche Texas e Utah, nonostante la loro attuale crescita sostanziale, vedranno molte delle loro città affrontare una perdita di popolazione. Per arrivare a queste conclusioni, il team ha esaminato i dati raccolti dal 2000 al 2020 dal Censimento degli Stati Uniti e dall'American Community Survey. Utilizzando cinque possibili scenari climatici futuri, noti come percorsi socioeconomici condivisi, hanno utilizzato modelli matematici per prevedere i cambiamenti nelle popolazioni urbane.

Secondo Uttara Sutradhar, autore principale dello studio, diversi fattori guideranno le tendenze identificate, tra cui l'aumento dei prezzi delle proprietà, il declino industriale, i tassi di natalità più bassi, diversi livelli di tasse statali e gli impatti del cambiamento climatico - che potrebbero far sfollare circa 300 milioni di abitanti.

Più in generale, è ormai ben stabilito che la popolazione globale diminuirà entro la fine del XXI secolo. Uno studio del 2020 ha concluso che la popolazione mondiale raggiungerà il picco nel 2064 a circa 9,7 miliardi di persone, per poi scendere a 8,8 miliardi entro il 2100. Un altro rapporto, più pessimista, sostiene che la popolazione globale raggiungerà il picco a 8,6 miliardi nel 2050, per poi scendere a soli 7 miliardi entro il 2100 (addirittura altre stime affermano 6 miliardi).