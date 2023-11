Entro Marzo 2024 Apple aprirà le porte di iOS agli App Store di terze parti

Secondo quanto riferito, Apple starebbe adeguando i propri ecosistemi per aprire le porte, entro marzo 2024, agli App Store di terze parti, come previsto dal Digital Markets Act dell’Unione Europea. Il pacchetto normativo vuole promuovere la libera concorrenza e del mercato ed in uno dei suoi articoli si sofferma anche sulle applicazioni.

La società ha confermato nella dichiarazione 10-K presentata alla Stock and Securities Exchange Commission degli USA che intende conformarsi alla nuova legislazione, che avrà un impatto diretto anche sul sistema di distribuzione delle applicazioni ed il modo in cui opera il suo App Store.

Ad essere impattato sarà il sistema di addebito agli sviluppatori, ma anche la distribuzione delle applicazioni al di fuori dell’App Store e la possibilità per i creatori di app di comunicare agli utenti opzioni di download ed acquisto alternative allo Store ufficiale di Apple. Secondo gli analisti, questa decisione potrebbe avere un impatto anche sulle finanze della società, e potrebbe portare ad una riduzione delle entrate generate dall’App Store.

Apple ha sempre avuto una posizione molto dura contro il sideloading, e nelle dichiarazioni rilasciate dai dirigenti (tra cui il CEO di Tim Cook) ha motivato la decisione di non aprire i suoi ecosistemi agli store alternativi adducendo possibili problemi di sicurezza per gli utenti. Proprio qualche anno fa, Craig Federighi aveva parlato del sideloading sui dispositivi Apple affermando che è “il migliore amico dei cybercriminali”.