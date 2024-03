Entro la primavera in Europa si potranno scaricare app per iOS direttamente dai siti web

In attesa del lancio di iOS 17.4.1, emergono nuove informazioni sulle novità che ha introdotto Apple con iOS 17.4, l’importante aggiornamento che in Europa ha introdotto il sideloading delle app ed il supporto agli store di terze pari.

Apple ha affermato che, nell’ambito del DMA, gli utenti avranno la possibilità di scaricare le applicazioni per iOS direttamente dal web “entro la primavera”. La novità sarà introdotta attraverso un ulteriore aggiornamento software, e rappresenta un’aggiunta importante soprattutto per gli sviluppatori, che avranno a disposizione un nuovo sistema per distribuire le loro applicazioni in UE senza doversi appoggiare ad app store sia ufficiali che di terze parti.

Ovviamente, Apple spiega che “le app distribuite tramite web dovranno soddisfare i requisiti di autenticazione per proteggere l'integrità della piattaforma, come tutte le app iOS, e possono essere installate solo da un dominio del sito Web che lo sviluppatore ha registrato in App Store Connect”.

L’installazione delle suddette app non sarà semplice: gli utenti dovranno prima approvare lo sviluppatore attraverso le impostazioni del proprio iPhone, e quindi leggere le informazioni che gli sviluppatori hanno inviato ad Apple in fase di revisione, come il nome dell’app, della società che lo sviluppa, la descrizione, gli screenshot, e la classificazione in base all’età.

Nel lungo documento di supporto pubblicato sulla dashboard degli sviluppatori di Apple, vengono anche indicati tutti i requisiti necessari per ricevere l’approvazione. La società americana specifica che autorizzerà gli sviluppatori a patto che questi abbiano accettato di soddisfare dei requisiti specifici ed a patto che si impegnino a rispettarli ed a proteggere gli utenti.