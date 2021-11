Entro quando devo ordinare i prodotti Apple per riceverli in tempo per Natale?

Archiviate le giornate dello shopping di Apple, il colosso di Cupertino guarda già al Natale e visti i problemi di approvvigionamento ha predisposto una pagina che fornisce tutte le informazioni del caso per guidare gli utenti nell'acquisto dei regali di Natale.

Come si sa, il periodo immediatamente precedente alle festività è caratterizzato da un picco di ordini che potrebbe mettere in difficoltà gli utenti.

Per questo, Apple sul proprio sito web ha predisposto una pagina ad hoc in cui spiega le ultime date utili per ordinare i regali di Natale. In alternativa, propone anche il ritiro gratuito presso l'Apple Store più vicino.

Di seguito le date ultime entro cui effettuare l'ordine degli iPhone per riceverli in tempo per Natale:

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max: 22 Dicembre

iPhone 12, 12 Mini: 22 Dicembre

iPhone SE: 22 Dicembre

iPhone 11: 15 Dicembre

Per quanto riguarda Apple Watch Series 7, Series 3 e Series SE, invece, viene consigliato di effettuare l'ordine entro il 22 Dicembre. Più articolata la questione iPad:

iPad Pro 11" ed iPad Pro 11" con incisione: 7 Dicembre

iPad Pro 12,9": 22 Dicembre

iPad Pro 12,9" con incisione: 21 Dicembre

iPad Air ed iPad Air con incisione: 30 Novembre

Fuori tempo invece iPad ed iPad Mini, per cui il tempo massimo è scaduto rispettivamente il 23 ed il 15 novembre 2021.

Per quanto riguarda i Mac, invece, la situazione è la seguente:

MacBook Pro 16": 30 Novembre

MacBook Pro 14": 30 Novembre

MacBook Pro 13": 17 Dicembre

MacBook Air: 17 Dicembre

iMac 27": 22 Dicembre

Mac Mini: 22 Dicembre

Non è possibile più ordinare iMac 24", in quanto il termine ultime per riceverlo sotto l'albero è scaduto il 23 Novembre 2021.

Per quanto riguarda le AirPods, invece, la situazione è la seguente:

AirPods Max: 22 Dicembre

AirPods Max con incisione: 21 Dicembre

AirPods Pro: 22 Dicembre

AirPods Pro con incisione: 21 Dicembre

AirPods terza generazione: 22 Dicembre

AirPods terza generazione con incisione: 21 Dicembre

AirPods seconda generazione: 22 Dicembre

AirPods seconda generazione con incisione: 21 Dicembre

HomePod Mini può essere ordinato entro il 22 Dicembre, Apple TV 4K entro il 30 Novembre ed Apple TV HD entro il 22 Dicembre.

Se invece siete interessati alle AirTag, sia la confezione da uno che quattro può essere ordinata entro il 7 Dicembre.

Ovviamente le stime di consegna potrebbero variare a seconda della propria residenza.