Entusiasmo alle stelle per Threads: vicini i 100 milioni di iscritti in meno di 7 giorni

Il riscontro di Threads, il nuovo social network Meta lanciato giovedì scorso, è stato probabilmente migliore anche delle più rosee aspettative di Mark Zuckerberg ed Adam Mosseri.

L’applicazione, lanciata la scorsa settimana, ha generato un’ondata di entusiasmo nel comparto tech e sui social, oltre che la reazione furiosa di Elon Musk e di Twitter che ha minacciato di citare in giudizio Threads. Secondo gli ultimi dati ufficiali, sono 97 milioni gli account già attivi sulla piattaforma, e l’andamento dei nuovi iscritti fa pensare che nel giro di poche ore venga raggiunta la quota dei 100 milioni di utenti.

Per fare un confronto, TikTok per raggiungere i 100 milioni ha impiegato nove mesi, ChatGPT due mesi (proprio di recente il traffico di ChatGPT è calato per la prima volta) ed Instagram stesso ben due anni e mezzo.

Secondo molti, la rapida ascesa di Threads secondo molti potrebbe anche essere legata alla sua integrazione di Instagram, che permette agli utenti di accedervi senza troppi problemi ed in maniera semplice ed immediata.

Intanto, proprio a ridosso del weekend l’amministratore delegato di Instagram Adam Mosseri ha parlato delle numerose novità che sono in arrivo su Threads, che garantiranno un’esperienza utente ancora migliore e permetteranno agli iscritti di accedere a tante nuove funzioni.